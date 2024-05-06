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В ближайшие дни в Томске изменится схема движения транспорта

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Завтра, 7 мая, и 9 мая в связи с проведением репетиции и праздничных мероприятий в центре Томска изменится схема движения транспорта.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, 7 мая будут с 19.00 до 23.00 будут закрыты троллейбусные маршруты №1 и №3 на участке пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова.

В четверг, 9 мая, с 5.00 до 14.00 будет ограничено движение маршрутов №1, 2, 3, 6 на участке от ул. Алексей Беленца до Лагерного сада. Тролейбусы №1 и №3 не будут ездить по пр. Ленина с 5.00 до 19.00.

Трамвайные маршруты № 1 и 2 будут закрыты по ул. Советской на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена 9 мая с 05:00 до 18:00.

С изменениями в схемах движения другого общественного транспорта можно ознакомиться ниже:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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