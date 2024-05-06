Медведь повадился кормиться из мусорных контейнеров в селе под Томском

6 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов, из архива издания

Жители села Богашево Томской области пожаловались на медведя, который регулярно заходит на территорию населенного пункта и кормится в мусорных контейнерах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолия Истомина.

«Медведя видели в Богашево, а следы его также находили в районе Лучаново. Он и в прошлом году заходил в село. Пока специалисты следят за ним, решения о регулировании не принималось», — сказал Истомин.

По его словам, медведю около 3 лет, он постоянно проживает в районе сел Богашево и Лучаново.

Истомин отметил, что такое поведения косолапого — это прямое последствие подкормки местными жителями медвежат на трассах.

«Медведь по памяти тянется к людям ради пропитания, что может привести в итоге к плачевным последствиям», — добавил он.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».