В томском Музее деревянного зодчества открывается выставка «Архитектура жизни»

6 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 17 мая, в томском Музее деревянного зодчества начнет работу выставка Анастасии Безвершук «Архитектура жизни». Красноярская художница совершила художественную интервенцию в особняк, который построил для себя и своей семьи архитектор Андрей Крячков в 1911 году.

Как уточняют организаторы из Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, экспозиция открывается в рамках проекта «Искусство жить дома. Игра». Анастасия Безвершук вдохнула жизнь в старинный дом с помощью произведений, выполненных в технике цианотипии, изобретенной в середине XIX века для быстрого получения точных копий чертежей.

«Соединение инженерной мысли Крячкова с тончайшими цианотипиями Безвершук позволило рассказать историю дома и его хозяина с помощью архивных документов и фотографий, сохранившейся авторской мебели и пространства дома», — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что выставка раскрывает личность архитектора как человека мечтающего и конструирующего, демонстрирует, что архитектура — это тоже игра, придумывание и создание мира, в котором по определенным правилам будут жить люди.

Выставка «Архитектура жизни» будет работать до конца сентября. В её рамках в Томске пройдет ряд мероприятий. Так, 17 мая в Музее деревянного зодчества на пр. Кирова, 7 в 18.30 состоится артист-ток с Анастасией Безвершук. На следующий день томичей ждет мастер-класс по цианотипии «Силуэты модерна». Он пройдет в кабинете Пушкинского в начало в 12.00.

Попасть на мероприятия проекта можно по предварительной записи. Информация о ней появится в телеграм-канале Сибирского филиала Пушкинского.

Ранее сообщалось, что в двух залах томского Музея деревянного зодчества прошла реэкспозиция.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».