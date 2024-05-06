В Томске проводят реэкспозицию двух залов в Музее деревянного зодчества

6 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Лукия Мурина

Музей деревянного зодчества и Сибирский филиал Пушкинского музея проводят реэкспозицию двух залов, посвященных жизни Андрея Крячкова и его архитектурной практике в Томске и других сибирских городах.

Работа ведется в рамках проекта «Искусство жить дома. Игра», посвященного исследованию мемориальных музеев и музеев-квартир деятелей культуры с помощью современного искусства. Новую экспозицию разработал томский художник Николай Исаев.

— В рамках проекта в Томск приедет красноярская художница Анастасия Безвершук и совершит художественную интервенцию в особняке, построенном Крячковым. Проект «Архитектура жизни» призван раскрыть личность архитектора с новой стороны. В задачи художницы входят работа с самим домом, историей жизни Андрея Крячкова и его семьи, погружение в исторический контекст. И мы поняли, что перед этим необходимо провести реэкспозицию, — отметили в Сибирском филиале Пушкинского музея.

В итоге была изменена концепция залов — кабинета и столовой Крячкова. При этом реэкспоцизия не подразумевает реконструкции помещений.

Так в музейных залах было до реэкспозиции Фото: Лукия Мурина

— Это именно музейная экспозиция, задача которой рассказать о личности архитектора через предметы, документы и фотографии. В залах есть шкаф и буфет, которые Крячков проектировал для своего дома. Архитектор никогда не жил именно в этих комнатах, — отметили представители Пушкинского музея.

Чтобы более цельно рассказать об историях Крячкова, его жены и времени, которое семья провела в доме, были собраны предметы из коллекции Томских областных краеведческого и художественного музеев. Итоговую экспозицию дополнят предметы эпохи из частных коллекций Софьи Кугаевской, Ивана Скоморощенко, Игоря Крамаренко, Сергея Дементьева, Лукии Муриной, Николая и Людмилы Исаевых.

— Мы запросили большое количество фотографий из архива Новосибирского краеведческого музея, документы из Государственного архива Томской области, редкие газеты из Научной библиотеки ТГУ, — добавили в Музее деревянного зодчества. — В экспозицию также войдут информационные стенды, раскрывающие архитектурную и педагогическую практику Андрея Крячкова в Томске и Новосибирске. Расскажем мы и о жене Андрея Дмитриевича, которая играла большую роль в его жизни. Из важного — открыли взору прекрасный эркер, подняли музейные экспонаты на подиумы.

Обновленные залы откроются 16 мая одновременно с проектом «Искусство жить дома. Игра». До 30 сентября томичи смогут увидеть результаты работы красноярской художницы, «деликатно включенные» в антураж обновленных залов.

— Мы надеемся, что экспозиция о жизни Крячкова останется в таком виде на долгое время, потому что ведется большая исследовательская и экспозиционная работы, — отметили в Сибирском филиале Пушкинского музея.

На фотографиях — процесс реэкспозиции музейных залов.

Фото: Лукия Мурина

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