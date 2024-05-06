Жители домов на семи улицах Томска остались без воды сегодня

6 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня утром, 6 мая, в Томске жители ряда домов Кировского района остались без воды из-за аварии на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.00 до 23.50. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Кулева ул, 3, 4, 6, 6 стр.1, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 26, 26а, 28, 30/1, 31, 32, 35, 37;

Нахимова ул, 4, 6, 8 стр. 36, 8 стр.15, 8, стр. 7, 8/11;

Пирогова ул, 7, 9;

Савиных ул, 13, 13 стр.1, 15, 16, 16а;

Советская ул, 86, 105, 106, 106/1, 106а, 107, 108, 110, 111, 114;

Студенческая ул, 43;

Учебная ул, 35г, 37, 37/3 стр.1, 40б.

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