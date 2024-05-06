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Жители домов на семи улицах Томска остались без воды сегодня

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды интересные новости Томска график отключения аварийные работы Жители домов на семи улицах Томска остались без воды сегодня

Сегодня утром, 6 мая, в Томске жители ряда домов Кировского района остались без воды из-за аварии на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.00 до 23.50. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

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