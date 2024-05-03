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Мэра Томска планируют допросить в суде по делу экс-чиновника омской мэрии

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Суд в Омске намерен допросить мэра Томска Дмитрия Махиню по делу бывшего заместителя руководителя департамента имущественных отношений омской мэрии, обвиняемого в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.

«Допрос Махини по этому делу планируется на 16 мая», — сказала Булихова.

Она уточнила, что мэр Томска будет допрошен в качестве свидетеля, при этом он даст свои показания по видеоконференцсвязи.

Дело бывшего заместителя директора департамента имущественных отношений омской мэрии и предпринимателя, обвиняемых во взяточничестве, рассматривается в Центральном суде Омска.

Как сообщалось, по данным следствия, 9 марта прошлого года в одном из кафе на улице Ленина в Омске экс-чиновник получил в виде взятки 970 тыс. рублей от предпринимателя, действовавшего в интересах руководителя некоей московской организации. Деньги предназначались за способствование заключению концессионного соглашения о реконструкции здания Центрального рынка Омска, а в дальнейшем — его аренды по заниженной цене с целью выкупа.

Фигуранты были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Дмитрий Махиня вступил в должность мэра Томска в сентябре 2023 года, до этого он являлся директором департамента имущественных отношений мэрии Омска и заместителем мэра.

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