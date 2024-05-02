Суд отказал томским властям в сносе АГЗС, стоящей близко к зданиям

2 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области отказал администрации Томска в сносе автогазозаправочной станции (АГЗС) в географическом центре города, расположенной близко к жилым домам и административному зданию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные материалов картотеки арбитражных дел.

Ответчиком по делу стало ООО «Инком» (владелец заправки), в качестве третьих лиц привлечены крупный оператор АЗС «Газойл» (более 200 заправок по Сибири) и жилищный кооператив «Дом на Сибирской».

Сообщалось, что в феврале 2022 года администрация Томска подала иск о признании станции неузаконенной самовольной постройкой и ее сносе, несмотря на то, что она была построена значительно раньше, чем жилые и административные здания рядом. Приставы опечатали заправку, запретив пользование ею.

По нормативам расстояние от АГЗС до жилого дома должно быть не менее 60 метров, до края автодороги — 25 метров. В случае со спорной заправкой расстояние составляет 19 метров до административного здания, 59 метров до жилого, до автодорог — 16 метров с одной стороны и 12 метров с другой.

В итоговом решении суда говорится, что еще в 1998 году на правах аренды для размещения временной АЗС модульного типа участок был передан ООО «Октан-М». В 1999 году мэрия выдала разрешение на ввод временной станции в эксплуатацию. Позднее собственник участка несколько раз менялся, в 2017 году участок вместе с заправкой приобрело ООО «Инком».

Основные претензии властей состояли в том, что АЗС была переоборудована в АГЗС, на участке хранится как бензиновое, так и газовое топливо.

«Ввиду переоборудования объекта спорная постройка не является результатом работ по реконструкции ранее располагавшейся на земельном участке автозаправочной станции, а является результатом нового строительства. У спорного сооружения отсутствует проектная документация, в отношении него не выдавалось разрешение на строительство, а также разрешение на ввод в эксплуатацию», — приводит суд позицию властей.

В ходе судебных разбирательств был проведен ряд экспертиз, в том числе судебная строительно-техническая и пожарно-техническая. Эксперты подчеркнули, что спорный объект — это традиционная АЗС, оборудования для заправки автомобилей газом на ней нет. Ответчик пояснил, что заправка была переоснащена для реализации дополнительного вида топлива — сжиженного углеводородного газа (СУГ), но произведенное переоснащение не может быть признано реконструкцией.

«Ответчик полагал, что после переоснащения автозаправочной станции он получил все необходимые документы, свидетельствующие о промышленной и противопожарной безопасности объекта (заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности, объект зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов)», — приводит суд позицию ответчика.

Эксперты также отметили, что заправочная станция нарушает требования санитарно-эпидемиологических правил и норм, однако они устранимы: в частности, компании необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха. Эксперты обнаружили ряд нарушений требований пожарной безопасности, но ответчик их устранил до вынесения судом решения, как и нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Суд пришел к выводу, что заявления властей о проведении реконструкции заправки и необходимости получения разрешения на строительство и ввод объекта опровергаются материалами дела. В связи с этим суд отказал администрации Томска в удовлетворении иска.

По данным ФНС, ООО «Инком» зарегистрировано в Алтайском крае в 2010 году, на момент начала разбирательств принадлежало Евгению Вдовину, в январе 2024 года компанию приобрело ООО «Газойл».

ООО «Газойл» зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году, сеть «Газойл» насчитывает более 200 автогазозаправочных станций в Сибири и в Москве. Выручка компании в 2023 году составила 11,4 млрд рублей.

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