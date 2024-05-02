Томск появится на десятирублевых монетах
2 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: cbr.ru
Сегодня, 2 мая, Банк России выпустил в обращение десятирублевые монеты из серии «Города трудовой доблести» с изображением Томска, сообщает пресс-служба учреждения.
На монете отчеканено изображение памятника «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу».
Наряду с Томском в серию попали Пермь, Самара и Саратов.
Напомним, памятник женщине и подростку в Томске установили в октябре 2014 года. Автором монумента стал скульптор Дмитрий Желтов. Его скульптурная композиция изображает женщину и подростка, стоящего на ящике со снарядами, и, по замыслу автора, символизирует всех тружеников тыла.
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