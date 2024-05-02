Уровень воды в Томи в районе Томска поднялся

2 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в районе томского Речного вокзала и Лагерного сада поднялся соответственно на 5 и 20 сантиметров. В районе деревни Козюлино река спала на 5 сантиметров. Критические отметки не превышены, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На большинстве гидропостов в Томской области уровень воды в Оби упал. В районе Победы, Никольского и Молчаново река опустилась на 2, 14 и 15 сантиметров соответственно. При этом наблюдается превышение критических отметок. В Никольском Обь находится на уровне 880 сантиметров при опасной отметке в 864, в Молчаново — 835 при опасной в 805.

В районе Александровского и Каргаска уровень воды в Оби повысился на 38 и 94 сантиметра соответственно. При этом в Каргаске река поднялась выше опасной отметки — до 1099 сантиметров при опасной в 1085. Уровень воды в Оби в районе Колпашева находится на прежнем уровне, также превышая критический уровень (884 сантиметра при опасной отметке 823).

Река Чулым также поднялась за последние сутки. Опасные отметки превышены в районе Тегульдета (525 сантиметров при критических 460). Уровень воды в реке Чая за сутки повысился на 23 сантиметра — до 796 при опасной отметке в 700.

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