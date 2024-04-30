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В томском Ботсаду зацвёл Столетник и другие виды алоэ

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В Сибирском ботаническом саде Томского государственного университета зацвели несколько видов алоэ: древовидное, вера, полосатое и Делэта, сообщает пресс-служба вуза.

— Столетником в русском языке принято считать алоэ древовидное. Существует две версии, почему его так называют: считается, что в неволе такое растение цветет один раз в сто лет, либо человек, имеющий в доме это растение, сможет прожить сто лет, — говорит научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова.

Алоэ использовали в медицинских целях ещё более трёх тысяч лет назад — это алоэ древовидное и алоэ вера. Сгущенный сок первого растения используют в качестве лекарственного сырья. Применяют его внутрь и наружно, из него изготавливают сиропы, экстракты, таблетки и мази.

Также в Древнем Египте алоэ использовался в составе для бальзамирования усопших. В пресс-службе уточняют, что сок этого растения может вызвать отравление.

Посмотреть на цветение алоэ можно на самостоятельных экскурсиях до 1 мая с 10.00 до 17.00. После майских праздников Ботсад будет работать в обычном режиме.

Стоимость билетов: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб. (школьники, студенты, пенсионеры., дошкольники и инвалиды 100 руб., до 3 лет бесплатно).

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