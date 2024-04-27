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Томские спасатели помогли косуле, застрявшей в заборе

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В Томске спасатели вызволили косулю, которая застряла в металлическом заборе и получила травмы от собак, сообщают в группе ТО ПСС «ВКонтакте».

Сообщение о пострадавшем животном на ул. Высоцкого поступило сегодня утром. Очевидцы, вызвавшие помощь, ждали спасателей рядом с косулей, отгоняя от нее собак.

Прибывшие сотрудники ТО ПСС деблокировали пострадавшее животное. Также на место были вызваны охотоведы.

«Дождаться специалистов спасателям не удалось по причине выезда на следующий вызов. Косуля осталась под наблюдением проявившего инициативу охранника одного из административных зданий», — говорится в сообщении.

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