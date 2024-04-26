Томичей приглашают на выставку пожарной техники

26 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов, из архива издания

Завтра, 27 апреля, в Томске отметят 375-летие со дня образования пожарной охраны. Томичей ждет показ пожарной техники, конкурсы и квесты.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, мероприятия стартуют в 10.00 на пл. Ленина с торжественного построения личного состава. В 11.00 по пр. Ленина пройдет колонна ретро и современной пожарной техники во главе с конным ходом.

После, в 13.00 на Ново-Соборной площади развернутся основные площадки мероприятия. Здесь томичей ждет выставка ретро и современных образцов пожарной техники, вооружения и оборудования пожарных. Рядом будут проходить детские конкурсы и квесты, а также соревнования по кроссфиту среди подразделений огнеборцев.

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