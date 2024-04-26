Уровень воды в Томи в районе Томска снизился

26 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в Томске в районе Лагерного сада, Речного вокзала и деревни Козюлино снизился соответственно на 60, 51 и 8 сантиметров. Критические отметки не превышены.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Обь продолжает прибывать. За сутки её уровень поднялся на всех гидропостах региона. Критические отметки превышены в районе сел Никольское (996 сантиметров при критических 864), Молчаново (874 сантиметра при критических 805), и у Колпашева (949 сантиметров при критических 823).

У Победы, Александровского и Каргаска уровень воды в Оби поднялся на 4, 25 и 14 сантиметров соответственно. Критические отметки не превышены.

За сутки уровень воды поднялся также в реке Чая и Чулым. Критические отметки не превышены.

По данным регионального ГУ МЧС, в регионе зарегистрировано 5 переливов автодорог в трех муниципальных образованиях. В зоне затопления остаются 132 дачных и 203 приусадебных участка, три жилых дома.

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