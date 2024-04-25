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Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает повышаться

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За прошедшие сутки уровень воды в Томи в черте Томска в районе Лагерного сада, Речного вокзала и деревни Козюлино вырос соответственно на 5, 6 и 13 сантиметров. Критические отметки не превышены, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, ледоход на Оби за сутки продвинулся на 40 километров и дошел до деревни Баранаково Колпашевского района. Почти на всех гидропостах уровень воды повысился. Критические отметки превышены у Колпашева. Здесь за сутки река поднялась на 38 сантиметров — до 857 при опасном уровне в 823.

Также уровень воды в Оби превысил критические отметки в районе Молчаново. За сутки река поднялась на сантиметр. Уровень воды составляет 873 сантиметра при опасной отметке 805.

В районе села Никольское уровень воды в Оби снизился на сантиметр до 995, но также находится за пределами опасной отметки в 864.

В Томской области на контроле МЧС находятся пять переливов автодорог в трех муниципальных образованиях. В зоне затопления остаются 199 приусадебных участков, 132 дачных участка и три жилых дома.

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