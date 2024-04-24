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Главой управления экономического развития Томска назначена Виктория Скатова

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Накануне, 23 апреля, Виктория Скатова стала начальником управления экономического развития администрации Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, новый руководитель вошла в число победителей конкурса в резерв управленческих кадров, который также завершился вчера.

Виктория Скатова окончила Томский государственный университет. С 2005 года — специалист департамента социальной защиты населения Томской области. С 2009 года работала в департаменте экономики Томской области. В 2015 году завершила обучение в Высшей школе бизнеса ТГУ.

С 2015 года по настоящее время была заместителем начальника департамента общего образования Томской области по развитию инфраструктуры образования.

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