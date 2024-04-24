9 Мая в Томске-2024. Программа дня

24 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске 9 мая пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, начнется программа с традиционного забега «Миля Мира» и возложения цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей.

В 11.00 стартует митинг-парад по проспекту Ленина.

В 12.00 заработает главная площадка мероприятия на пл. Ново-Соборной. Творческие коллективы города покажут зрителям свои номера. Здесь же будут работать более 20 интерактивных площадок, включая уличные выставки.

На главном экране можно будет посмотреть Парад Победы с Красной площади, а вечером — «Наше кино о войне».

Различные тематические площадки 9 мая развернутся в Городском саду и в общественных пространствах Томска.

Ранее пресс-служба администрации Томской области сообщала, что традиционное массовое шествие «Бессмертной полк» в этом году отменено по соображениям безопасности.

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