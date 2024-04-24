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Участок проспекта Фрунзе перекроют в Томске

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В субботу вечером, 27 апреля, в Томске перекроют движение по пр. Фрунзе на участке от пер. Ангарского до ул. Совхозной, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение движения будет действовать с 20.00 субботы до 12.00 понедельника, 29 апреля. В это время специалисты СП «Тепловые сети» планируют заменить переход тепломагистрали № 3 под проезжей частью пр. Фрунзе в районе дома №210.

В сообщении уточняется, что работы будут проведены по согласованию с Администрацией города Томска в рамках графика ремонта улично-дорожной сети.

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