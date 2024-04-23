Томские волонтеры очистили от мусора родники на Университетском озере, в Академгородке и Михайловской роще

23 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алексей Кысин

На прошлой неделе родниковые волонтеры в Томске начали серию первых городских субботников на водоемах. Уборка прошла на территории возле Университетского озера, в Академгородке и в Михайловской роще, сообщают организаторы.

Первый субботник состоялся в пятницу, 19 апреля. Волонтеры граблями почистили родниковые пруды и ручейки на берегу Университетского озера, а также вынесли с территории восемь мешков с мусором. Основную уборку сделали два волонтера — серебряный экскурсовод Ольга Чусова и директор музея «Дом охотника» Анастасия Мартын, но проходящие мимо мужчины откликались на просьбы и подхватывали мешки до ближайших контейнеров на Московском тракте, отмечают организаторы.

Очищенная территория Университетского озера Фото: Алексей Кысин

В воскресенье, 21 апреля, субботник на родниках продолжился уже в Академгородке в формате программы выходного дня, составленной экскурсоводом Ольгой Чусовой. Она включила знакомство с природой микрорайона по маршруту от библиотеки «Академической» до родника «Ближний» — около 600 м. По ходу движения участники не только узнавали интересные факты о флоре региона, но и собирали в мешки найденный мусор.

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Субботник в Академгородке Фото: Анастасия Мартын

После работы все участники отправились на чай и эко-игру по теме: «Пресная вода на планете и хранитель томских родников А. Д. Назаров». В субботнике приняли участие около 30 человек взрослых и детей:

«Для игры томичи разбились на команды экологов, биологов, историков, краеведов, которым дали задание и каждая команда должна была составить рассказ-презентацию по заданной теме в соответствии со своей специализацией. Организатор заранее подобрала необходимую литературу, гербарий, иллюстрации, карту ландшафтно-родниковых зон и родников Томска, а также подготовила призы. При знакомстве с картой родников участники говорили, из какого района приехали, какие родники города и их родного района им известны», — рассказывают организаторы.

Завершилась серия первых субботников от родниковых волонтеров в День Земли, 22 апреля. В понедельник вечером семь участников очистили от бытового мусора Ключевской родник, травертины, Родниковую долину и Королевский родник в Михайловской роще. Как отмечают волонтеры, работа на этой территории осложнялась тем, что мусор на нижней террасе необходимо было не только убрать, но и поднять его по лестнице вверх:

«Там родники находятся в довольно глубоких оврагах. Люди сидят на „волонтерских“ скамеечках, смотрят на ручейки сверху и бросают вниз мусор. Поэтому убирать нужно было и склоны! Родниковая долина еще не просохла после половодья, поэтому почистили обширные склоны и вдоль тротуара нижней террасы — это три мешка, которые нужно было поднимать снизу по лестнице в 56 ступенек», — объясняют организаторы.

Волонтеры убирают мусор в Михайловской роще Фото: Анастасия Мартын

Также во время субботника было обнаружено, что из-за половодья в Михайловской роще снесло три фрагмента тротуара и сдвинут центральный мостик. Сейчас волонтеры обсуждают варианты их восстановления и просят томичей помочь с ремонтом.

Фото: предоставлено Олесей Назаровой

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