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Заммэра по экономическому развитию Томска стала чиновница из Омска

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Бывший руководитель омского казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» Ирина Фрайндт назначена заммэра Томска по экономическому развитию. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Махиня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, Ирина Фрайндт вступает в должность с сегодняшнего дня.

Ирина Евгеньевна Фрайндт в 2001 году окончила Омский государственный университет по специальности «Менеджмент», в 2013 году прошла переподготовку в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

С 2001 по 2011 год работала в министерствах областного правительства и городской администрации. В 2011 году перешла на работу в АО «ОмскВодоканал» внутренним аудитором с должности начальника управления инвестиций, программ и внешнеэкономических связей департамента городской экономической политики Администрации города Омска. В 2018 году была назначена заместителем директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска. С 2019 года до настоящего времени руководила КУ города Омска «Аналитическое сопровождение».

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