Заммэра по экономическому развитию Томска стала чиновница из Омска

Бывший руководитель омского казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» Ирина Фрайндт назначена заммэра Томска по экономическому развитию. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Махиня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, Ирина Фрайндт вступает в должность с сегодняшнего дня.

Ирина Евгеньевна Фрайндт в 2001 году окончила Омский государственный университет по специальности «Менеджмент», в 2013 году прошла переподготовку в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

С 2001 по 2011 год работала в министерствах областного правительства и городской администрации. В 2011 году перешла на работу в АО «ОмскВодоканал» внутренним аудитором с должности начальника управления инвестиций, программ и внешнеэкономических связей департамента городской экономической политики Администрации города Омска. В 2018 году была назначена заместителем директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска. С 2019 года до настоящего времени руководила КУ города Омска «Аналитическое сопровождение».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».