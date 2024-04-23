Областная дума региона отмечает 30-летие

23 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

На прошедшем сегодня, 23 апреля, заседании Законодательной Думы Томской области отметили тридцатилетие регионального парламента, вспомнив знаковые решения, принятые депутатами за эти годы.

— Первое заседание нового представительного органа состоялось 14 апреля 1994 года. В девяностые перед новой Россией стояла сложнейшая задача — создать иную страну взамен уходящей социалистической системы. Люди ждали перемен, а значит, и новых законов. С тех пор Законодательная Дума Томской области прошла все этапы этого исторического пути, создавая правовую базу для развития региона, — подчеркнула спикер парламента Оксана Козловская.

Председатель облдумы отметила, что все семи созывов парламента — это свои успехи и решения по ряду ключевых вопросов, непосредственно влияющих на жизнь томичей. За 30 лет депутаты приняли 18,5 тыс. нормативных документов, в том числе 5,5 тыс. законов. В итоге комплексный показатель развития региона — валовый внутренний продукт (в сопоставимых ценах) увеличился почти в два раза. Средняя обеспеченность общей площадью жилья на человека в Томской области за три десятилетия возросла с 17 до 27 квадратных метров, а количество личных автомобилей на тысячу жителей увеличилось в три раза. Также спикер отметила минимальный уровень безработицы в регионе — сегодня он составляет 0,6% от численности экономически активного населения.

За последние пять лет в реализацию национальных проектов вложены 70 млрд рублей. Это «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение» и «Образование».

— Построено множество социальных объектов: больниц, школ, детсадов, спортивных сооружений. В два с половиной раза вырос объем дорожного фонда. В этом году он превысил 15 млрд рублей, — подчеркнула Оксана Козловская. — Мы уже привыкли, что сами люди, проявляя активность, участвуют в отборе и финансировании микропроектов инициативного бюджетирования. За шесть лет выполнено 375 таких проектов: это благоустройство скверов, парков и кладбищ, ремонт остановок и дорог, установка памятников участникам Великой Отечественной войны и много другое.

Томская область была одной из первых на старте проекта «Инициативное бюджетирование». Также в нашем регионе впервые в стране приняли закон о государственно-частном партнерстве. Томские парламентарии одними из первых начали создавать правовые условия для социальной газификации, гаражной амнистии, выплат медработникам фельдшерско-акушерским пунктам, что впоследствии вылилось в федеральный проект «Земский фельдшер».

— А наш опыт внедрения соцконтрактов на основе областного закона лишь спустя 4 года был закреплен на федеральном уровне в качестве пилота и лишь с 2020 года заработал в полную силу. За это время в области заключено 13,5 тыс. таких контрактов. В том числе, на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства. А за этим — жизни и судьбы конкретных наших земляков, — подчеркнула Оксана Козловская. — Сегодня мы видим, как все эти программы меняют качество жизни людей, облик наших городов и населенных пунктов. А принятые областные законы отвечают вызовам времени, тенденциям развития экономики, социальной сферы и запросам общества.

Спикер напомнила, что в 2020 году парламент оперативно отреагировал на ситуацию с коронавирусной инфекцией и принял дополнительные налоговые и иные льготы для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Целый пакет региональных мер поддержки экономики и рынка был принят в ответ на санкции, были созданы условия для увеличения количества самозанятых в регионе — сегодня их уже более 57 тыс. человек. В Томской области действуют налоговые льготы для резидентов технико-внедренческой зоны, промпарка, территории опережающего развития в Северске. Принят пакет мер поддержки инвестпроектов, создан фонд развития промышленности, закреплено право региона на финансирование разработок и инфраструктуры федеральных научно-исследовательских институтов и вузов.

— Это те законы и решения, которые направлены на реализацию стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Это и результат работы жителей области, бизнеса, всех ветвей и уровней власти. Хотя мы хорошо понимаем, что вопросов для решения остается еще очень много, — отметила Оксана Козловская. — Темпы происходящих в стране и мире изменений требуют от каждого из нас умения строить работу системы с учетом вызовов времени. Томская область может, способна и обязана стать одним из лидеров в процессе выстраивания суверенитета страны. А новая госпрограмма научно-технологического развития региона до 2030 года, над которой сейчас работает администрация, как и концессионное соглашение по созданию современного межвузовского кампуса, потребует постоянного внимания депутатов не только седьмого, но и следующих созывов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».