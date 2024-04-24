Лед, белые мухи и сибирская весна. Томск в апреле 2024-го

24 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Ледоход на Томи уже миновал Томск, но весна все никак не может прийти в город.

Надоедливые белые мухи все еще кружат над нами. Гонимые арктически холодным ветром, они укрывают его своими мягкими телами, хрустящими под ногами недовольных томичей.

А пока мы все еще ждем тепла, посмотрите снежное апрельское фото-эссе Владимира Дударева.

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