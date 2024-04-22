Два новых трамвая прибыли в Томск

22 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне, 21 апреля, в Томск прибыли два новых трамвая Усть-Катавского вагонного завода. Предполагается, что они выйдут на линию в июне этого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые низкопольные трамваи оборудованы бесконтактными валидаторами, точками для зарядки смартфонов, Wi-Fi зоной и подходят для маломобильных пассажиров.

В сообщении уточняется, что технически новоприбывшие транспортные средства могут идти по любым маршрутам города, но, по официальному лизинговому договору они будут двигаться только по маршруту №1.

«Первый маршрут был выбран по двум причинам: во-первых, это магистральный маршрут, во-вторых, он наиболее востребован среди пассажиров», — говорится в сообщении.

Всего городская администрация закупила пять низкопольных трамваев по договору финансовой аренды.

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