Томичи могут воспользоваться привилегиями двух банков при оформлении зарплатного проекта

23 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

Жители Томской области могут воспользоваться условиями, доступными зарплатными клиентам Сбера, даже если карта, на которую поступает зарплата, привязана к другому банком. Для них разработан сервис «Персональный зарплатный проект».

«Вы можете продолжать получать зарплату в том банке, который выбрал ваш работодатель, но переводить часть зарплаты на карту или счет Сбера», — говорится в сообщении.

Клиенты «Персонального зарплатного проекта» получат доступ привилегиям, которые дает клиентам СберБанк:

Скидка 1% на ставку по кредиту,

Повышенные ставки по вкладам и счетам,

скидка 15% на оформление налогового вычета,

скидка 30% на связь от СберМобайла,

подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль,

Скидка 25% на сдачу анализов от СберЗдоровья.

Для тех, кто раньше получал зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов. В противном случае для расчёта минимальной суммы перевода доход можно подтвердить через Госуслуги.

Чтобы подключить «Персональный зарплатный проект» необходимо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе «Сервисы» далее «Поступления» — «Зарплата» выбрать способ «Пополнять самостоятельно». После этого нужно 2 месяца подряд перечислять рассчитанную сумму (или вносить наличные через банкомат) на карту или счет Сбера, и тогда доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

«Допустим, вы получали зарплату на карту СберБанка и пользовались всеми привилегиями зарплатного клиента, а затем нашли новое место работы. И всё было бы хорошо, но вашему работодателю удобнее сотрудничать с одним банком, не предлагая вам выбора, — объясняют в Сбере. — Если набор привилегий в этом банке вас не устраивает, вы можете начать переводить часть зарплаты в Сбер, подключив «Персональный зарплатный проект», — и продолжать пользоваться прежними привилегиями. Никаких заявлений в бухгалтерию для этого писать не придётся.

Кроме того, услуга позволяет клиентам пользоваться привилегиями сразу двух банков, а заодно воспользоваться скидкой 10% по подписке СберПрайм на защиту финансов.

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