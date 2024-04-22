В музее истории Томска появился Rönisch 1926 года
22 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска
Пианино всемирно известного бренда Rönisch появилось в Музее истории Томска. Инструмент подарила Детская школа искусств №3.
Как сообщается в телеграм-канале музея, новый экспонат был произведен в 1926 года. Его состояние оценивается как хорошее. Более того, в музее надеются, что после работы настройщика на инструменте можно будет играть.
Фабрика «Rönisch» основана Карлом Ренишем в Дрездене в 1845 году. В 1859 компания получила статус поставщика при дворе короля Саксонии и широчайший рынок. Качество инструмента оценили Антон Рубинштейн, Сергей Рахманинов, Рихард Штраус, Эдвард Григ и Джакомо Пуччини.
Фото: музей истории Томска
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