В музее истории Томска появился Rönisch 1926 года

Пианино всемирно известного бренда Rönisch появилось в Музее истории Томска. Инструмент подарила Детская школа искусств №3.

Как сообщается в телеграм-канале музея, новый экспонат был произведен в 1926 года. Его состояние оценивается как хорошее. Более того, в музее надеются, что после работы настройщика на инструменте можно будет играть.

Фабрика «Rönisch» основана Карлом Ренишем в Дрездене в 1845 году. В 1859 компания получила статус поставщика при дворе короля Саксонии и широчайший рынок. Качество инструмента оценили Антон Рубинштейн, Сергей Рахманинов, Рихард Штраус, Эдвард Григ и Джакомо Пуччини.

Фото: музей истории Томска

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