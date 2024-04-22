Опыты, экскурсии и мастер-классы от аниме-студии ждут томичей на «Библионочи» в ТПУ

22 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 26 апреля, в научной библиотеке Томского политеха пройдет акция «Библионочь-2024». Томичей ждет насыщенная программа с мастер-классами, лекциями, экскурсиями и киберспортивными соревнованиями, сообщает пресс-служба ТПУ.

На одной площадке соберутся представители научных библиотек четырех вузов: Томского политеха, СибГМУ, ТГПУ и ТУСУРа.

«Традиционно часть площадок готовятся силами студенческих объединений Политеха. Ребята проведут мастер-классы, химические опыты, игры. Гостей вечера ждет немало активностей: спектакли, лекция и мастер-класс от Томской студии anime и косплея HOWL, выставка и мастер-класс «Эстетика масштаба» творческой мастерской Hunter’s Art Studio, показ костюмов и фотосессия в старинных одеждах, с мечами и латами Клуба исторической реконструкции «Булат», — отмечает начальник отдела информационных технологий и коммуникаций НТБ ТПУ Ирина Сафонова.

В рамках акции пройдет экскурсия по Европейскому кварталу. Записаться на экскурсию можно по телефону 60-63-57 или через сообщения в группе НТБ во «ВКонтакте».

На площадке «Библионочи» будет работать лекторий. Перед гостями выступит основатель креативного агентства Street Vision Иван Ларионов, историк-краевед и создатель художественно-просветительского проекта «Томск — это люди!» Константин Черенков, культуролог и автор фестиваля современной коммуникации «Речь» Александра Сагеева, продюсер сериала «Соцсети» Артем Сагеев и специалист по профессионально-деловой коммуникации на двух иностранных языках Анастасия Карпова.

Еще томичи смогут сразиться в турнире по Dota2 в формате один на один, посетить читку от театральной мастерской ТПУ и действующего актера Театра юного зрителя Романа Колбина, квест и экскурсию в книгохранилище, а также лекцию в отделе редких книг и книжных памятников о неизвестном Менделееве или квиз о культуре России.

В холле библиотеки будет проходить мастер-классы игры на барабанах и танцев от команды SEVEN PM, «Калейдоскоп» и школы танцев «Импульс». Кроме того, среди гостей «Библионочи» в Томском политехе пройдет лотерея с розыгрышем призов от организаторов и партнеров акции.

«Библионочь» в научной библиотеке ТПУ (на ул. Белинского, 53а) стартует в 18.00. Вход свободный.

С программой мероприятий «Библионочи» можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».

Напомним, акция также пройдет в научной библиотеке Томского госуниверситета. Здесь для гостей подготовили интерактивные экскурсии и органный концерт.

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