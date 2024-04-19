Томичей приглашают на интерактивные экскурсии и органный концерт в Научку ТГУ

19 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 26 апреля, в рамках Библионочи в Научной библиотеке Томского государственного университета будут работать 15 площадок, посвященные жизни города, вузам и книгам.

Как уточняют организаторы, в этом году гостей ждет туры – исторический, панорамный, денежный, книжный - с интерактивной экскурсией и особенным событием в каждом. Ведущими площадок выступят специалисты библиотеки, студенты и преподаватели, а также известные томичи.

По словам ученого секретаря Научной библиотеки ТГУ, председателя программного комитета Библионочи Андрея Кузьмина, туры станут самым ярки событием мероприятия в Научке.

— У них не только интересная программа и неожиданный экшен, но и увлеченные своим делом потрясающие ведущие, общение с которыми — отдельное удовольствие. Это директор Научной библиотеки Артем Васильев, заведующий отделом рукописей и книжных памятников Кирилл Конев, главный библиотекарь отдела основного фонда Анна Шиховцева, ведущий методист отдела библиотечного взаимодействия и технологии, продюсер и продакт-менеджер проекта «Трое в горах, не считая Алисы» Дарья Бирюкова и наш добрый друг, гид Арина Бариева, — отметил Андрей Кузьмин.

Гостей Библионочи ждет квиз «Университеты в истории Томска и не только», мастер-класс «Оттиск вдохновения: как реплика создает новую открытку». Для иностранных студентов и увлеченных языками на Библионочи пройдет марафон общения на иностранных языках Speak-Dating. Сопровождать это событие будет фотовыставка «Family Rope Photos Display / Семьи связующая нить», куда каждый может принести свое фото.

В большом конференц-зале Научки будет работать пространство «Большие возможности в Большом» с просмотром проекта Insight TSU, фотовыставкой «Окно в историю: библиотекари и читатели разных эпох», выставкой «Математика — наука о красоте».

Томичи смогут посетить игротеку впечатлений, где самостоятельных игроков и команды ждут кооперативные и соревновательные настольные игры о приключениях, путешествиях, неожиданных решениях. Профессорский читальный зал станет пространством шекспировских страстей: там пройдет художественная читка трагедии «Гамлет».

Завершающим аккордом вечера станет первый органный концерт в здании Научки. Специально для мероприятия здесь будет установлен электроорган. Перед собравшимися выступят Дмитрия Ушакова и студенты Института искусств и культуры.

Кроме площадок свободного посещения, гостям необходимо зарегистрироваться на выбранные события. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Также 26 апреля Библионочь развернется и в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета. Наряду с НТБ ТПУ там свои площадки проведут вузовские библиотеки СибГМУ, ТГПУ, ТУСУР, студенческие объединения ТПУ, будут звездные гости.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».