В Томской области Ледоход на Оби приближается к Чаинскому району

22 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ледоход на Оби в Томской области приближается к Чаинскому району. В ряде сел уровень воды в реке повысился.

Так, в районе Могочино за сутки Обь поднялась на 115 сантиметров, есть первые подтопления. В селе организован пункт временного размещения, который при необходимости будет задействован. В Подгорном уровень воды поднялся на 79 сантиметров за сутки. Есть вероятность подтопления села Гришкино, в котором постоянно проживают около 80 человек.

По данным на сегодняшнее утро, уровень воды в Оби в районе п. Победа (Шегарский район) снизился на 3 см и составляет 602 см при опасной отметке 800 см; в районе с. Никольское (Кривошеинский район) снизился на 41 см и составляет 1026 см при опасной отметке 864 см; в районе с. Молчаново снизился на 52 см и составляет 876 см при опасной отметке 805 см; в районе г. Колпашево повысился на 19 см и составляет 780 см при опасной отметке 823 см; в районе с. Александровское повысился на 30 см и составляет 336 см при опасной отметке 1030 см; в районе с. Каргасок повысился на 14 см и составляет 809 см при опасной отметке 1085 см.

Уровень воды в Чае сегодня на 8.00 в районе с. Подгорное повысился на 79 см и составляет 442 см при опасной отметке 700 см.

Уровень воды в Чулыме сегодня на 8.00 в районе с. Зырянское снизился на 6 см и составляет 251 см при опасной отметке 570 см; в районе с. Батурино повысился на 24 см и составляет 570 см при опасной отметке 885 см; в районе с. Тегульдет повысился на 17 см и составляет 339 см при опасной отметке 460 см.

Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада и Речного вокзала повысились соответственно на 3 и 1 см при, у Козюлино снизился на 12. Опасные отметки не превышены.

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