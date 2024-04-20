Сегодня в Томске начали расконсервировать фонтаны

20 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 20 апреля, томские фонтаны начали готовить к работе. Рабочие расконсервировали два из них: на Ушайке в районе 1000 мелочей и на пер. Плеханова, сообщает пресс-служба мэрии.

— Следующий на очереди расконсервации фонтан на пл. Ново-Соборной, в ближайшее время освободим от зимней защиты все фонтаны, находящиеся на нашем попечении. Далее последует проверка систем, целостности чаш и прочее. К первому мая, если позволит погода, планируем включить воду, — цитирует пресс-служба директора МКУ «Инженерная защита сооружений» Алёну Валишеву.

Всего в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду на ул. Вершинина, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

Фото: Владимир Дударев

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