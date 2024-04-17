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В Томске с пятницы по воскресенье перекроют участок пр. Фрунзе

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В пятницу, 15 апреля, в Томске перекроют участок проспекта Фрунзе на участке от улицы Советской до улицы Крылова, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение движения связано с заменой очередных двух переходов тепломагистрали №2Н под проезжей частью. Предполагается, что оно будет действовать с 20.00 пятницы, 19 апреля, до 12.00 воскресенья, 21 апреля.

Уточняется, что работы согласованы с администрацией Томска в рамках графика и проходят в рамках графика ремонта улично-дорожной сети.

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