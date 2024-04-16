Томичей приглашают на поэтический вечер Евгения Казакова

16 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Во вторник, 23 апреля, в гастробаре The Burger Lab пройдет поэтический вечер заслуженного артиста РФ Евгения Казакова, сообщают организаторы.

Гостям встречи артист прочтет свои любимые стихи, в том числе и ранее не звучавшие.

«Евгений занят во многих томских спектаклях, но послушать, как он читает стихи, удается нечасто», — рассказывает организатор Мария Симонова.

Евгений Казаков — заслуженный артист России, победитель международных и всероссийских фестивалей, актер Томского драматического театра, один из самых известных и любимых томских артистов.

Начало мероприятия в 19.00 по адресу: ул. Розы Люксембург, 16. Стоимость билетов: 600 — 700 рублей, купить их можно обратившись к организатору в WhatsApp или Telegram по номеру: +7-905-991-0583.

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