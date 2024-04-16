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В Томске восстановят склон под цветочный герб

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Специалисты приступили к восстановлению склона под цветочный герб на въезде в Томск, сообщает пресс-служба мэрии.

— В этом году склон будет восстановлен. Пока предположительно предстоит устроить обрешетку в том месте, где склон был ранее поврежден, — рассказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Живоглядов.

Специалисты провели несколько выездов на склоны Лагерного сада, чтобы оценить его состояния и решить, какие меры нужны для его восстановления.

Предполагается, что цветочный герб появится на въезде в город в середине мая. Здесь высадят около 19 тысяч саженцев седума, ирезине и ценнарии. Они создадут хорошо читаемый герб города.

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