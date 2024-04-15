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Сегодня в Томской области открылись пункты серопрофилактики

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Сегодня, 15 апреля, в Томской области начали работу пункты серопрофилактики. Работающие в них специалисты могут исследовать клеща или кровь пострадавшего, дадут рекомендации при наличии показаний и обеспечат противоклещевым иммуноглобулином.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в Томске пункты серопрофилактики открылись в Межвузовской поликлинике (ул. Киевская, д.74), МСЧ №2 (ул. Б. Куна, д.3) и Детской больнице №1 (Московский тракт, д.4).

Для жителей районов области также круглосуточно работают кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц.

Узнать, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультироваться по вопросам вакцинации и применения защитных мер можно по телефону горячей линии «Осторожно: клещи!»: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850

В пресс-службе отмечают, что в этом году регион получил 108 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита и 10 тыс. доз противоклещевого иммуноглобулина.

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