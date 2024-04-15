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Часть жителей Ленинского района Томска до вечера осталась без воды из-за аварии на водопроводных сетях

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Сегодня, 15 апреля, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях жители ряда домов на четырех улицах Ленинского района Томска остались без воды.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканал», отключение продлится до 20.00. До этого времени сегодня без воды останутся дома по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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