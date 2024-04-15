Часть жителей Ленинского района Томска до вечера осталась без воды из-за аварии на водопроводных сетях

15 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 15 апреля, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях жители ряда домов на четырех улицах Ленинского района Томска остались без воды.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканал», отключение продлится до 20.00. До этого времени сегодня без воды останутся дома по следующим адресам:

79 Гвардейской Дивизии ул, 8, 8Б, 10/3, 16;

Говорова ул, 1/1, ½, 1а, 3, 4, 6, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/2, 10/3, 11, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24/1 стр.2, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38;

Карла Ильмера ул, 9, 10/2, 10/3, 10/3, 11, 13, 15/1, 15/1 стр.1, 15/1 стр.2;

Крутоовражный п, 43а, 43в, 43г, 43д, 56а, 76Б.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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