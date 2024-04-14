Уровень воды в Томи приблизился к опасной отметке в районе Речного вокзала

14 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

По данным на 9.00 воскресенья, 14 апреля, критические уровень воды в Томи не преодолел опасных отметок, но приблизился к ним в районе Речного вокзала. Здесь река поднялась до 747 сантиметров при критическом уровне в 750 сантиметров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в районе Лагерного сада находится на отметке 761 сантиметр (опасный уровень — 890 сантиметров). В районе деревни Козюлино Томь поднялась до 928 сантиметров, также не преодолев критическую отметку в 980 сантиметров.

В своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что до критической отметки в среднем остается еще около двух метров.

«Но есть низины, где ситуация хуже — это районы ул. Дамбовой и Нижне-Луговой», — говорится в сообщении. — На подступах к Северску Томь даже не вскрылась. Сейчас специалисты вновь обследуют реки. Позже примут решение по дальнейшей тактике».

По данным мэра, Ушайка в районе ул. Лермонтова также прибавила десять сантиметров. До критической отметки остается еще 60. Однако в районе Протопопово — уровень упал на 20 сантиметров.

На сегодняшний день на контроле спасателей два перелива дорог в Томском районе. Одни на 16 км трассы Казанка — Батурино (протяженность затопленного участка 400 метром, глубина 40 сантиметров). Второй — на 30 км дороги Вершинино- Яр (протяженность 200 метров, глубина 25 сантиметров).

В зоне затопления находятся 66 приусадебных участков и 27 жилых домов в Батурино, Черной Речке, СНТ «Ягодка», «Солнечное», «Медведка», «Озеро Долгое».

Фото: Владимир Дударев

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