За выдающиеся достижения школьников и студентов Томской области поощрили премией Законодательной Думы

12 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

На торжественную церемонию награждения лауреатов премии Законодательной Думы региона в номинациях «Молодые дарования» и «Молодые ученые» собрались участники, их родители и наставники. Соискателями премии стали школьники, студенты высших и средне профессиональных образовательных учреждений, молодые ученые.

Оксана Козловская на церемонии награждения Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

— Конкурс, который проводит Законодательная Дума Томской области среди молодых ученых и молодых дарований на сегодняшний день единственный в стране. Для того, чтобы замахнуться на его проведение, нужно обладать таким количеством талантов, которые сегодня есть в Томской области, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Хотела бы в этот день вспомнить о тех людях, которые стояли у его истоков, которые были идеологами организации конкурса — это Борис Алексеевич Мальцев и Петр Алексеевич Чубик.

В этом году премия вручается в двадцать первый раз. Всего на конкурс подали заявки более 381 человека. Из них 186 — в номинации «Молодые дарования». В конкурсе участвовали не только школьники, но и студенты системы профессионального образования, и впервые учащиеся Томского механико-технологического техникума и колледжа Западно-Сибирского филиала «Российского государственного университета правосудия». Соискатели этой номинации представляют 17 муниципалитетов региона.

В номинации «Молодые ученые» представлено 195 человек, из них 93 студента и 102 ученых. В этом году в конкурсе приняли участие 51 кандидат наук и два доктора.Самым популярным стало направление «Технические науки». Портфолио участников традиционно оценивали эксперты из новосибирского Академгородка.

В свою очередь ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский подчеркнул, что конкурс дает возможность каждому участнику верифицировать свои достижения.

— Ты, по сути, попадаешь в такую элитарную историю, где соревнуешься с такими же ребятами в разных областях. Это дает возможность понять, насколько ты глубоко продвинулся в своих знаниях, исследованиях, — подчеркнул Виктор Рулевский. — Я считаю, что даже если ты не побеждаешь в конкурсе, то получаешь некий опыт, где тебе нужно усилиться, проработать какие-то моменты. Это важный шаг и ступенька к становлению себя, как будущего ученого, а может быть руководителя. В любом случае конкурс дает системные знания и предпосылки для дальнейшего карьерного роста.

Депутат Максим Вдовин отметил, что каждый год конкурс получается разным: задаются тематики, обновляются участники.

— Отличительной особенностью этого конкурса является то, что оцениваются награды в течение целого года, участники собирают полноценные резюме и для них это возможность себя проявить, доказать в определенной степени себе и окружающим — педагогам, научному сообществу — свои заслуги, — отметил Максим Вдовин. — Это возможность увидеть таланты, включить их в дальнейшую рабочую деятельность. У нашего региона всегда есть потребность в свежих, качественных кадрах, чтобы люди могли развиваться, проектную траекторию для себя выстраивать.

Павел Попов на церемонии награждения Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

— Я участвовал в разных олимпиадах, в частности, во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку, где стал призером. Мне преподавательница сказала, что есть такая премия Законодательной Думы, попробуй. Я собрал свои награды, подал заявку и стал лауреатом, — рассказал ученик десятого класса Томского гуманитарного лицея Павел Попов. — Олимпиады и конкурсы — это просто очень интересно. С одной стороны, это льготы для поступления, с другой — возможность познакомиться с большим количеством классных людей. Они, безусловно, нужны — дают поддержку, знак того, что ты поступаешь правильно и идешь верным путем.

Владислав Чупрынин получает награду Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Мы с ребятами всегда участвуем в различных мероприятиях и побеждаем в них. Из последних достижений — моя итоговая бакалаврская работа была оценена на Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ, где получила диплом первой степени. Недавно в Хабаровске проходил международный конкурс, где в жюри были корейцы, там я тоже первое место взял. Моя последняя работа — проект жилого комплекса, созданного из модульных конструкций для того, чтобы можно было быстро возводить его и это помогало временно размещать людей, но из него можно строить и обычное жилье, — рассказал магистрант первого курса Томского государственного архитектурно-строительного университета Владислав Чупрынин. — В конкурсе Думы я принимаю участие в третий раз. Конечно, такие победы важны и для меня, и для моих товарищей.

— Для нас очень важно, что за эти 21 год в конкурсе приняли участие 5 901 человек. Я горжусь тем, что сегодня среди ректорского корпуса есть победители конкурса прошлых лет. Вместе со мной награду победителю будет вручать один из них — Евгений Сергеевич Куликов, ректор СибГМУ, — подчеркнула Оксана Козловская. — Я хочу подчеркнуть, что, хотя конкурс называется конкурсом Законодательной Думы Томской области среди молодых ученых и молодых дарований, это не только те люди, которые занимаются наукой. Это и те, кто занимается спортом, творчеством. Соискатели разносторонне развиты, могут иметь награды и в спорте, в науке, учебе и даже в различных видах искусства. Это здорово. В этом весь Томск.

Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».