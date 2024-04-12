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В Томске меняют табло с временем прибытия общественного транспорта

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В Томске планируют заменить табло, сообщающие о времени до прибытия общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день уже закуплено пять штук. Два из них взамен старых установят на трамвайных остановках, остальные на остановках автобусов и троллейбусов.

Обновленный экран уже появился на остановке по ул. Лебедева. Еще два установят на ТГУ и ОКБ.

Предполагается также, что до конца года в рамках муниципальной программы администрация закупит еще пять информационных панелей.

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