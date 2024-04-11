Быстровозводимые отделения Почты России появятся в Томской области

11 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области

Новые отделения, выполненные по технологии быстровозводимых конструкций, появятся в трех селах Томской области: Итатке, Пудино и Берегаево, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

«Первый почтовый офис по технологии БВК мы возвели в Томской области в 2022 году. Такой формат отделения пришёлся по душе и сотрудникам, и клиентам почты. Лучше всего БВК подходят для тех населённых пунктов, где нет подходящих зданий для почтового отделения или ремонтировать старое уже нецелесообразно. Мы уже завершили процесс согласования площадок для размещения БВК в этом году и благодарим глав сельских и муниципальных образований за помощь в выделении земельных участков под этот проект», — отметил директор УФПС Томской области Константин Куимов.

В сообщении уточняется, что быстровозводимое здание сельского почтового отделения равноценно городскому. В нём специалисты могут осуществлять приём и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, а также финансовые операции, включая выплату пенсий и приём платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефон и интернет.

В зависимости от территории обслуживания и численности жителей размер модульных строений может варьироваться — 25 или 42 квадратных метра.

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