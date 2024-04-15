Хроники томского парламента. Четвертый созыв. 2007-2011 годы. Многопартийная Дума

15 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Законодательная Дума Томской области

В этом году Законодательная Дума Томской области отмечает своё 30-летие. В нашем «парламентском» спецпроекте изучаем, какой была дума четвертого созыва.

Галина Немцева, депутат Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов:



Дума четвертого созыва была особенной, она впервые избиралась по смешанной системе - половина депутатов были избраны по партийным спискам. Состав был очень серьезный - профессора, кандидаты наук, академики, руководители крупных предприятий области.

Дума – место для дискуссий, это было про нас. Хорошо помню жаркие споры на согласительных комиссиях по бюджету (кстати, именно в четвертом созыве бюджет стали принимать на трехлетку). Споры и эмоции были такими, что иногда казалось, что в ход пойдут кресла - хорошо, что они надежно были закреплены. Но к компромиссу приходили всегда.

Искусство спикера Бориса Алексеевича Мальцева - бесценный урок для меня. В четвёртом созыве изменился и порядок распределения мандатов между списками политических партий: от способа квот перешли на способ делителей или систему Империале. Вот тут была горячая дискуссия. Способ этот, безусловно, выгоден только партии большинства. Оппозиция пыталась заблокировать законопроект с изменениями. На несколько часов мы даже были победителями - законопроект не набрал нужного количества голосов, но после очередного перерыва вопрос вернулся в повестку и был окончательно принят.

Был учрежден институт Уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Несмотря на явных фаворитов, избрание Уполномоченных не было безальтернативным, конкуренция была. В этом же созыве дума сменила свое название с Государственной Думы Томской области на Законодательную Думу, что было связано с принятым федеральным законом, запрещающим использовать в наименованиях законодательных региональных органов словосочетания, составляющие основу наименования аналогичного органа государственной власти Российской Федерации. У меня до сих пор осталось ощущение, что со сменой названия стала меняться и атмосфера места для дискуссий. Но это уже в новом созыве и с новым губернатором.

Леонид Терехов, депутат Законодательной Думы Томской области четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов:



— Я пришел в Думу в 2010 году на место Алексея Диденко. Конечно, волновался: нужно было соответствовать уровню высшего законодательного уровня региона. В четвертом созыве были директора предприятий, руководители вузов. Приходилось ходить на все комитеты и комиссии, дополнительно много читать, более глубоко изучать вопросы из разных сфер. Это идет на пользу для развития любого депутата.

А еще я был приятно удивлен благородности депутатов. В 2010 году во время работы над бюджетом председатель комитета Владимир Лукьянович Пономаренко прислал мне ответ, в котором говорилось, что по моему ходатайству будут дополнительно выделены средства — 300 млн рублей на строительство и ремонт дошкольных учреждений и 200 млн рублей — на зарплату их работников. По сути, Владимир Лукьянович перед выборами прислал мне, оппоненту из другой партии, официальное письмо, что деньги будут выделены по моему запросу. Я же мог махать этим письмом и показывать, какой я продуктивный депутат! Конечно, я не стал этого делать — политическая борьба политической борьбой, но есть общее дело.

Николай Кириллов, депутат Законодательной Думы Томской области четвертого созыва:



— Руководитель Думы Борис Мальцев под фотографией четвертого созыва написал: «В управлении никуда без риска, но по обе стороны от тебя две пропасти: осторожность и безрассудная храбрость». Можно с этим согласиться, потому что это были такие годы, когда откровенно спорили и никто за это вроде бы и не наказывал.

Я давно знал Бориса Алексеевича, еще с советских времен. В трудовых буднях он стремился как можно больше людей вовлечь в выполнение плана строительства. А в Думе он предстал в роли дипломата, в роли человека, который был в состоянии организовать работу парламента, объединить мысли и высказывания депутатов четвертого созыва. В неформальной обстановке мой друг и хороший товарищ Слава Новицкий вообще называл его «наш вождь».

В четвертом созыве было много людей ярких, самобытных, думающих, спокойно критикующих. Среди них — Вячеслав Новицкий, Иван Кляйн, Ирина Никулина, Екатерина Собканюк, Галина Немцева — вообще женщины были довольно интересные.

Наиболее яркие споры разгорались вокруг бюджета. Большинство из нас пришли из команды Лигачева, а он говорил: «Создадим налогооблагаемую базу мощную, тогда Томская область будет жить в условиях достаточного бюджета для развития строительства, экономики, культуры, науки и других сфер».

А еще четвертый созыв принял закон о томской культуре. Мы долго над ним работали. Мы пытались сохранить заботу о томской культуре, которая была и в советское время. Ведь расцвет томской культуры советского периода пришелся на период Лигачева: тогда в Томск приехали скульпторы, художники. Мастерские для них — 47 — на первых или девятых этажах сделали в новостройках.

Подробнее узнать о деятельности четвертого созыва регионального парламента можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».