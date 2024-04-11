В Томской области оштрафовали паблик во «ВКонтакте» за отсутствие пометки о рекламе

11 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области региональная антимонопольная служба впервые рассмотрела случай распространения рекламы без маркировки. Нарушение зафиксировано в колпашевском паблике во «ВКонтакте», сообщил глава томского УФАС Вадим Алиев на пресс-конференции в медиацентре РИА Томск.

«В УФАС пожаловался гражданин на многократный случай распространения рекламы в популярной группе в городе Колпашево без обязательной маркировки. При рассмотрении обращения установлено нарушение требований федерального закона: реклама распространялась без пометки на рекламу, а также на рекламодателя и страницу сайта, содержащую информацию о рекламодателе», — сообщил Алиев.

Он отметил, что по выявленному нарушению владелец паблика привлечен к административной ответственности и штрафу в 2000 рублей как физическое лицо. Всего на странице было обнаружено шесть подобных публикаций.

По словам главы томского УФАС, в 2023 году в Томской области региональная антимонопольная служба рассмотрела 49 нарушений закона о рекламе и выдала 32 предписания. Как подчеркнул Алиев, самыми частыми нарушениями в прошлом году стали искажение информации о товаре в рекламе, а также спам-реклама по телефону, смс и электронной почте без согласия заявителя. Кроме этого, он добавил, что в 2023 году выросло число обращений о рекламе запрещенных товаров и выявлен еще один случай распространения рекламы без маркировки.

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