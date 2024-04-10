Магазин «Лэтуаль» не доначислил томичу бонусы, но тот смог их отстоять

10 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Житель Томска обратился в региональную антимонопольную службу с жалобой на парфюмерный магазин «Лэтуаль», который вместо обещанных 28 тысяч бонусов, начислил за покупку только 20 тысяч. Об этом сообщил глава томского УФАС Вадим Алиев на прошедшей сегодня, 10 апреля, пресс-конференции в медиацентре РИА Томск.

По словам Алиева, в ноябре 2023 года на сайте магазина косметики «Лэтуаль» проводилась рекламная акция «Кешбэк 100%», согласно которой за заказ от 6 000 рублей вся сумма покупки возвращалась покупателю бонусами.

— При оформлении заказа по акции на сумму 27 863 рубля в корзине в личном кабинете заявителя было указано, что ему будут начислены 28 143 бонуса (из расчета 1 бонус=1 рубль). Однако по факту покупки товара начислено только 20 000 бонусов, — отмечают в УФАС.

За разъяснениями гражданин написал продавцу и получил в ответ, что предельный объем кешбэка, установленный для всех магазинов сети, не может превышать 20 тысяч бонусов. Это, по словам главы регионального УФАС, противоречит условиям оферты:

— Это очень интересный кейс и одно из немногих дел, которое удалось довести до логического завершения. Заявитель ссылается на то, что на сайте магазина распространена недостоверная информация в части условий накопления бонусов. По сути, та бонусная программа и условия оферты друг другу противоречат, потому что нельзя сказать, что мы начислим 28 тысяч бонусов, а в программе прописать, предельное число начисления — 20 тысяч бонусов. Фактически установлено, что эта информация вводит в заблуждение потребителей и могла способствовать перераспределению потребительского спроса, поскольку обладая всей информацией, покупателей мог бы приобрести товары у другой сети, — сообщил Алиев.

Он добавил, что в настоящее время УФАС направило предупреждение ООО «Алькор и Ко» (магазины косметики «Лэтуаль») о прекращении действий, вводящих потребителей в заблуждение. В связи с этим сеть должна перестать распространять недостоверную информацию, разработать внутренний акт по доведению условий акции и провести разъяснительную работу с сотрудниками магазинов.

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