Томичей предупреждают о возможных ледовых заторах и повышении уровня воды в Томи

10 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В ближайшие дни, 11–15 апреля, в Томске возможно подтопление прибрежных территорий и перелив ряда дорог, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На р. Томь в районе Томска ожидается вскрытие с возможным образованием затора льда и резким повышением уровня воды до отметок 680 — 790 см (опасные отметки 750, 773, 780 см)», — говорится в сообщении.

В связи с этим возможно подтопление прибрежных территорий, промзоны на ул. Причальная, приусадебных участков в Нижнем складе, пахотных земель левого берега Томи. Возможен также перелив автодороги в Эуште.

Ранее сообщалось, что администрация Заречного сельского поселения Томского района рекомендовала жителям эвакуироваться из-за подъема воды в Томи.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».