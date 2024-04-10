Жителям деревни под Томском предложили покинуть дома из-за опасности паводка

10 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Администрация Заречного сельского поселения Томского района Томской области рекомендовала жителям эвакуироваться из-за подъема воды в реке Томь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы администрации Андрея Карева.

«Просьба покинуть дома и переночевать у близких в большей степени актуальна для жителей деревни Черная речка, нескольких домов в селе Тахтамышево и деревни Барабинка. Жителей попросили принять меры к сохранению имущества, собрать документы и вещи первой необходимости, отвязать собак», — сказал Карев.

По его словам, просьба связана с ситуацией в кузбасской деревне Пятково, где из-за подъема воды в реке Томь «образовалась неприятная паводковая ситуация».

По данным администрации Заречного сельского поселения, для жителей развернуты пункты временного размещения в школах деревни Кисловка и села Кафтанчиково.

Глава Томского района Вячеслав Черноус в своем телеграм-канале сообщил, что вода дойдет до Черной речки к вечеру, «а, возможно, и раньше». Он также попросил жителей на день-два уехать к родственникам.

«Скот можно эвакуировать на территорию бывшего совхоза „Томь“. Поручил администрации поселения провести обход и проверить, чтобы во дворах не было животных. Также в режим готовности переведена техника и рабочие, чтобы, в случае необходимости, в течение получаса-часа, техника была на месте», — написал Черноус.

Он отметил, что в связи с надвигающимся паводком изменят формат работы образовательные учреждения.

«На два ближайших дня Чернореченская школа переведена на дистант, закрыли детский сад. Если оставить детей дома нет возможности, то их временно переведем в ближайшие детские сады. Вся информация у заведующей. Прошу родителей с пониманием отнестись к ситуации», — добавил глава района.

Ранее, по предварительным данным МЧС, в кузбасской деревне Пятково вышедшая из берегов река Томь подтопила около 30 жилых домов и около десятка дачных домов. В связи с этим в деревне идет эвакуация населения.

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