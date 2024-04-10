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В Томске во время ремонта томской поликлиники нашли два старинных письма

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В Томске в ходе ремонта объекта культурного наследия «Больница» по пр. Ленина, 51 были обнаружены два старинных письма. Рабочие нашли их во время расчистки чердачного пространства, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Письма находились в скрытых конвертах. Они хорошо сохранились, несмотря на общие загрязнения песком, грязью и пылью.

На конверте первого письма обнаружены два штампа: один — с отметкой «Томская губерния», второй — с отметкой «Томск». Адресовано послание в учебную команду 32-го Сибирского стрелкового запасного полка. Текст написан на арабском языке.

Второе письмо было направлено в Томский стрелковый полк Василию Харитоновичу Боровикову. Его написал брат, некий Б.А. Боровиков. Послание отправлено 26 декабря 1917 года из города Екатеринославля (ныне — г. Днепр), где в те дни проходили ожесточенные бои между советскими силами и гайдамаками.

В Томском центре по охране памятников приводят часть текста одного из писем:

«…В десять часов вечера 26 декабря 1917 года «Здравствуй брат Василий Харитонович. Шлю я тебе своё почтение с любовью. Низкий поклон. Желаю от души доброго здоровья и всякого благополучия… Ещё шлю привет товарищам Петру Егоровичу и Василию Ивановичу… Друзья всего хорошего, брат я ваш. Сообщу что я сейчас нахожусь в г. Екатеринославль на … 26-го Декабря и меня пустили на 4 месяца на поправку, сейчас ожидаем бумаги. Не знаю, как дождаться здесь т. с. в г. Екатеринославле идут бои с… Бьются украинцы, гайдамаки и большевики. Сильная стрельба идёт из орудий и пулеметов. Ну, а пока до свидания. Писал бы ещё что-нибудь, но нельзя потому что пули летят везде, а когда выйду то сообщу вам всё новое что знаю ну, а пока до свидания с почтением к вам Б.А. Боровиков».

Сейчас решается вопрос о передаче артефактов в музей.

Напомним, ранее в этом же здании нашли еще два исторических артефакта. После снятия штукатурки на стенах обнаружились надписи, предположительно, из «Краткого устава для солдат» 1912 года. Затем подрядчик обнаружил лопату 1915 года.

Фото: tomsk.gov.ru

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