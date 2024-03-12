На чердаке томской поликлиники нашли лопатку времен Первой мировой войны

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске во время ремонта поликлиники №1 на пр. Ленина, 51 обнаружили лопату с клеймом «1915».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, подрядчик нашел предмет при разборе чердака здания. Сейчас решается вопрос о передаче находки периода Первой мировой войны на хранение в музей.

«Обнаруженный на чердаке здания Поликлиники № 1 шанцевый инструмент 1915 г. — очень интересный предмет. Во время Первой мировой войны такие изготавливались на различных промышленных предприятиях по оборонным заказам. На полотне лопаты, помимо клейма с датой, также могли присутствовать клейма заводов-производителей и их приемщиков со стороны Военного министерства Российской империи.

Находки периода Первой мировой войны в Томске исключительно редки. Условия обнаружения лопаты положительным образом сказались на ее сохранности. К сожалению, столь рядовой атрибут солдатского снаряжения нижних чинов армии Российской империи без каких-либо личных или владельческих меток не позволяет связать его с конкретным человеком, однако является ярким памятником эпохи и может занять важное место в экспозиции музея», — рассказал «Томскому Обзору» историк и археолог, заведующий музеем археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского ТГУ Илья Коробейников.

По данным разных источников, такие лопаты называют линемановскими. В 1868 капитан датской пехоты Линеман запатентовал малую пехотную лопату с лотком прямоугольной формы. Пятиугольные появились уже гораздо позже — в Первую мировую войну, но свое распространение получили в 1930-е.

Напомним, в феврале 2024 года в поликлинике №1, которая является памятником архитектуры, после снятия со стен штукатурки были найдены надписи начала ХХ века. Предполагается, что они были взяты из «Краткого устава для солдат» 1912 года выпуска. Специалисты Томского центра по охране памятников уточняли, что в ноябре 1916 года здание только что построенной детской больницы было передано «для военных нужд» 32-му сибирскому стрелковому запасному полку.

Детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых по адресу пр. Ленина, 51 была построена в 1915–1916 годах по проекту омского архитектора А. В. Линецкого на пожертвования вдовы томского купца первой гильдии П. В. Михайлова (100 тыс. руб. деньгами и участок земли стоимостью 20 тыс. руб.). Детальную разработку эскизного плана осуществил томич П. Федоровский. Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но события 1917 года не дали завершить отделочные работы.

Фото: tomsk.gov.ru

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