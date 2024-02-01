В Томске найдены надписи начала ХХ века на стене поликлиники №1

В Томске во время ремонта поликлиники №1 после снятия со стен штукатурки были найдены надписи начала ХХ века.

Как сообщает председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, предположительно они взяты из «Краткого устава для солдат» 1912 года выпуска. Специалисты Томского центра по охране памятников выяснили, что в ноябре 1916 года здание только что построенной детской больницы было передано «для военных нужд» 32-му сибирскому стрелковому запасному полку.

Находку нашли специалисты подрядной организации ООО «СКИТ-93». Они выполняют в здании-памятнике капитальный ремонта в рамках национального проекта «Здравоохранение». На его проведение выделено более 105 млн рублей. Работы были начаты 1 сентября 2023 года. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сохранении старинных надписей.

Напомним, детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых по адресу пр. Ленина, 51 была построена в 1915–1916 годах по проекту омского архитектора А. В. Линецкого на пожертвования вдовы томского купца первой гильдии П. В. Михайлова (100 тыс. руб. деньгами и участок земли стоимостью 20 тыс. руб.). Детальную разработку эскизного плана осуществил томич П. Федоровский. Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но события 1917 года не дали завершить отделочные работы. Здание является памятником архитектуры.

Фото: Томский центр по охране памятников

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