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В выходные в Томске перекроют участок пр. Фрунзе

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В пятницу вечером, 12 апреля, в Томске ограничат движение по пр. Фрунзе на участке от ул. Гагарина до ул. Советской, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Перекрытие будет действовать с 19.00 пятницы, 12 апреля, до 20.00 воскресенья, 14 апреля. В это время специалисты СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» займутся заменой двух переходов тепломагистрали № 2Н под проезжей частью проспекта Фрунзе в районе домов №4-6.

Уточняется, что работы будут проходить в рамках графика ремонта улично-дорожной сети. Специалистами предстоит заменить около 100 метров изношенных трубопроводов.

Всего в этом году специалисты «ТомскРТС» заменят восемь переходов тепловых сетей под проезжими частями дорог, в том числе пять переходов на проспекте Фрунзе. Также работы будут проведены на проспекте Академическом, переулках Светлом и Школьном.

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