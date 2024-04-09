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Жители домов на 11 улицах Советского района Томска сегодня останутся без воды из-за аварийных работ

ЖКХ, Томские новости, отключение воды когда дадут воду интересные новости Томска ЖКХ Жители домов на 11 улицах Советского района Томска сегодня останутся без воды из-за аварийных работ

Сегодня, 9 апреля, в части домов в Советском районе Томска будет отсутствовать холодная вода.

Как уточняю в пресс-службе «Томскводоканала», отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.00 до 22.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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