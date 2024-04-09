Жители домов на 11 улицах Советского района Томска сегодня останутся без воды из-за аварийных работ

9 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 9 апреля, в части домов в Советском районе Томска будет отсутствовать холодная вода.

Как уточняю в пресс-службе «Томскводоканала», отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.00 до 22.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Алтайская ул, 2, 2 стр.1, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 5/1, 5/2 стр.1, 7, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 23, 27, 29, 31, 35/1, 35а, 37;

Аптекарский пер, 8, 11, 11а;

Гоголя ул, 3, 7, 8, 8, стр 1, 8, стр.2, 9, 9, стр. 2, 10, 11, 12, 12/1;

Заливная ул, 16а, 35, 37;

Красноармейская ул, 1, 1Б, 1д, 3, 5, 9, 12а;

Красноармейский пер, 2, 4, 5, 6;

Петропавловская ул, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 23, 24, 24/1, 24а, 24Б, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/3 стр.1, 28, 30, 32;

Плеханова пер, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 34, 36, 36а, 38;

Рузского ул, 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 22/1, 24;

Сибирская ул, 1 стр.1, 2, 2а, 2Б, 3, 9/1, 9 стр.2;

Юрточный пер, 26, 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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