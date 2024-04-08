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Ледоход на Томи начался в Кемерове

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Минувшей ночью, 8 апреля, в Кемерове начался ледоход на Томи, сообщается на сайте кемеровского Гидрометцентра.

Уточняется, что движение ледовых масс по реке в районе Новокузнецка началось 6 апреля. Жители Крапивинского округа наблюдали вскрытие реки 7 апреля.

По словам мэра Томска Дмитрия Махини, на гидростворе чуть выше Коммунального моста уровень воды поднялся на 34 см, на водопосте возле речного вокзала — на 49 см. Уточняется, что эти показатели в рамках нормы.

Напомним, в этом году специалисты прогнозировали начало ледохода в Томской области с 12 по 18 апреля. В 2023 году он начался 26 апреля.

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