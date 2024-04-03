Томичей приглашают на театральный вечер — гид по литературному Петербургу начала XX века

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2024 // Фото: vk.com/chitka1010

В следующий четверг, 18 апреля, в Томске пройдет театральный вечер «Творцы в поисках приключений». Его гостей ждет история о салонах, ресторанах, кабаре Петербурга, где любили проводить время поэты и писатели серебряного века. Также томичи услышат рассказы и миниатюры тех лет.

— Это была удивительная, обладающая своей магией эпоха, — рассказывает организатор вечера Мария Симонова. — Она известна не только стихами и прозой, но и ярким личностями, их насыщенной литературно-театральной жизнью, необычными тусовками. О них осталось много воспоминаний.

В мероприятии примут участие заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Екатерина Мельдер, Данила Дейкун.

Вечер пройдет в рюмочной «Спиритс» на ул. Р. Люксембург, 18. Стоимость билетов: 600-700 рублей. Забронировать их можно, написав по телефону +7 905 991 05 83 или в личные сообщения группы «ВКонтакте».

Начало в 19:00.

18+

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