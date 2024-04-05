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В Томске благоустроят Медицинский сквер

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В 2024 году в Томске благоустроят Медицинский сквер на пер. Баранчуковском, 4. На проведение работ выделено 3 597 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Победителем электронного аукциона стал А. Р. Хлгатян. Подрядчику предстоит обустроить тротуарные дорожки, выполнить озеленение, восстановить газоны, установить скамейки и урны. В список работ входит и благоустройство прилегающей к скверу парковки.

Средства на этот объект появились в результате экономии по предыдущим торгам. Помимо Медицинского сквера в 2024 году наведут порядок в еще 12 общественных пространствах.

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